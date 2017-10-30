محامي يستعمل سيارة صهره لتهريب قرابة قنطارين من الكيف في مغنية

صاحب المركبة تمت محاكمته أمس

عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، قضية تهريب وحيازة وتخزين مخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة وتهريب مركبة وتسهيل إقامة أجانب وحيازة مواد ومعدات لتزوير النقود.

حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 16 نوفمبر 2013، حينما تمكن عناصر الأمن من توقيف شخص في حاجز تبين أنه في حالة سكر كان على متن سيارة من نوع «رونو 21»، والذي كشف أن أحد الأشخاص يخزن كمية من المخدرات بمزرعته، حيث أسفرت عملية تفتيش السيارة على العثور على آثار الكيف فيها وبقايا التبن المستعمل للتمويه، وعند التحقق من ملف السيارة تبين أنها مهربة نظرا لأن أرقامها التسلسلية مجهولة، وبالتنقل إلى المزرعة المحددة، وجدت كمية 171,50 كلغ من الكيف المعالج كانت ستوجه نحو منطقة الشرق، إلى جانب قصاصات ورقية بحجم أوراق نقدية ومعدات التزوير وكذا جواز سفر رعية مالي ووثيقة لجوء سياسي لرعية سنيغالي وبعض الأفارقة.

وبعد التحريات، تم التعرف على أفراد العصابة، أحدهم محامي سبق محاكمته وبعض شركائه، فيما ظل صهره في حالة فرار، ويتعلق الأمر بالمتهم في قضية الحال الذي خلص التحقيق إلى أنه هو من وفر للعصابة السيارة المهربة لنقل المخدرات، والتي ضبط على متنها الموقوف أول وهلة وهو ميكانيكي سلمت له السيارة.

وعن المتهم الماثل للمحاكمة ألقي عليه القبض في حاجز أمني على متن سيارة أجرة، شهر أفريل من السنة الجارية، حينما كان قادما من منطقة بور سعيد نحو مدينة مغنية، والذي ظهرت عليه علامات الارتباك بمجرد أن لمح عناصر الأمن.

وفي رده على الأفعال المنسوبة إليه، صرح أنه كان يملك سيارة وأراد بيعها لشخص كان اقترض منه مبلغا ماليا، ولعجزه عن تسديده بعد مطالبته به عرض عليه سيارته، حيث اتضح من مناقشة الوقائع أن الشخص المزعوم هو أحد عناصر العصابة.

وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة المؤبد على المتهم الصادر في حقه أيضا أمر بالقبض عن مجلس قضاء سوق أهراس عن قضية مماثلة