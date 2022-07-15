محام أمريكي مشهور في قبضة العدالة وتهم صادمة تواجهه

وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية كارولينا الجنوبية بأمريكا يوم أمس الخميس. الاتهام إلى أليكس موردو بتهمتي قتل فيما يتعلق بوفاة زوجته ماجي وابنه بول.

وأعلن المدعي العام لولاية ساوث كارولينا آلان ويلسون يوم الخميس. عن توجيه اتهامات جديدة بالقتل ضد المحامي المخزي من ساوث كارولينا أليكس موردو.

وأدانت هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة كوليتون مردو ، 63 عامًا. بتهمتي قتل وحيازة سلاح أثناء ارتكاب جريمة عنيفة بتاريخ 7 جوان 2021.

كما قال ويلسون في بيان يوم الخميس “كل جهود مكتبنا ووكالات إنفاذ القانون المشاركة في هذا التحقيق. تركزت على السعي لتحقيق العدالة لأسر الضحايا”.

وتزعم لوائح الاتهام أن مردو قتل ابنه وزوجته ببندقية بالقرب من بيوت الكلاب في ممتلكات الأسرة. في منطقة ريفية في ساوث كارولينا لوكونتري.

وبدأ تسليط الضوء على حوادث وأحداث غريبة مرتبطة به، وقعت على مدار سنوات. من بينها مقتل خادمته وتعرضه شخصيا لمحاولة قتل اتضح أنها من تدبيره.

كما قال محاميا موردو ، ديك هاربوتليان وجيم جريفين ، في بيان لـ FOX Carolina. إن المتهم “يريد من أسرته وأصدقائه والجميع أن يعرفوا أنه لا علاقة له بقتل ماجي وبول”.

وتابع البيان “لقد أحبهم أكثر من أي شيء آخر في العالم”. “كان واضحًا جدًا منذ اليوم الأول أن سلطات إنفاذ القانون والمدعي العام. خلصوا قبل الأوان إلى أن أليكس كان مسؤولاً عن قتل زوجته وابنه. لكننا نعلم أن أليكس لم يكن لديه أي دافع على الإطلاق لقتلهم. نحن نقدم على الفور دعوى طلبًا لإجراء محاكمة سريعة. نطلب من النائب العام تسليم جميع الأدلة في غضون 30 يومًا وفقًا لما يقتضيه القانون. ونطالب بإجراء محاكمة في غضون 60 يومًا من تلقي تلك الأدلة “.