محاور مغلقة.. الثلوج تُحاصر هذه الطرقات

لاتزال بعض الطرقات والمحاور الرئيسية في بعض الولايات مغلقة بسبب التساقط الكثيف للثلوج منذ يوم الجمعة.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن ،مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج. ناهيك عن الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو. بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وفي ولاية البويرة فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو مغلق بسبب تراكم الثلوج. و الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو.بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية الصحاريج مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول. وتيكجدة بلدية الأسنام ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.