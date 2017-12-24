محاولة إغراق السوق بـ1440 قارورة خمر بسوق أهراس

حجزت مصالح الجمارك 1440 قارورة من الخمر وسيارة نفعية كانت بصدد إغراق السوق تزامنا والإحتفال برأس السنة الجديدة.

وقال معاش المكلف بالإعلام والعلاقات العامة بولاية سوق أهراس، أن حجز المشروبات الحكولية جاء إثر كمين بعين سنور.

بتاريخ 17 ديسمبر الفارط حيث وعلى الساعة 2:00صباحا، تمكنت هذه الاخيرة من حجز كميات معتبرة من المشروبات الكحولية.

قدرت ب1440قارورة، وسيارة نفعية نوع هيليكس،كانت بصدد إغراق السوق بها لتزامن قرب الإحتفال بالسنة الميلادية الجديدة.

حيث قدرت قيمة البضاعة المحجوزة بـ 144 ألف دينار وقيمة السيارة 60 مليون سنتيم، فيما بلغت قيمة الغرامة الجمركية 744 ألف دينار.

ليبقى المخالف مجهول إلي غاية استكمال التحقبق ومتابعته قضائيا.