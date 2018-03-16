محاولة إنتحار فاشلة لثلاث تلميذات بالبليدة 

أقدمت ثلاث تلميذات على محاولة إنتحار فاشلة، بعد تناولهن لسم الفئران، بسبب نتائجهن الدراسية السيئة، خوفا من عقاب أوليائهن.

وحسب المعطيات الأولية تحوز عليها “النهار”، فإن التلميذات يقطن، بأحد الأحياء الشعبية ببلدية مفتاح ولاية البليدة، حاولن الإنتحار.

بعد تحصلهن على نتائج ضعيفة خلال الفصل الثاني، وللتهرب من العقوبة، أقدمن على تناول سم الحيوانات القارضة.

وتعود حيثيات قصة الإنتحار، إلى أن التلميذات قصدن أحد أسواق بيع العقاقير و سم الفئران، و اشترين كمية منه، وتناولهن.

و خلال حضورهن لفصلهن الدراسي ساعات قبل الدخول في عطلة الربيع، ظهرت عليهن أعراض المرض، والتسمم الحاد.

وحسب نفس المصادر، فإن التلميذات لم يستطعن مقاومة التقيؤ، مع الإحساس بألم شديد على مستوى البطن.

الأمر الذي جعل القائمين بمؤسستهن التربوية يطلبون تدخل الإسعاف، حيث تم تحويلهن على المستشفى القريب، ليتم إخضاعهن لعملية غسيل للمعدة.

فيما فتحت مصالح الأمن بالولاية، تحقيقا للكشف عن الأسباب الحقيقية، من وراء الحادث الغريب.