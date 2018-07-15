محاولة إنتحار متقاعد من الأمن الوطني 15 يوما بعد إنتحار إبنه حرقا

أقدم متقاعد من الأمن الوطني على محاولة الإنتحار بصب البنزين على جسده ببلدية السوارخ ولاية الطارف.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشخص يدعى “م /ش” 64 سنة، أقدم على الإنتحار ببلدية السوارخ الحدودية.

أين قام بتسلق سطح مقر البلدية وسكب على جسده البنزين ثم ربط رقبته بحبل في قضيب حديدي مهددا بازهاق روحه امام الملأ.

إلى غاية تدخل السلطات المحلية و الأمنية ممثلة في رئسي بلديتي السوارخ و القالة و مصالح الدرك الوطني.

ليتم إقناعه بالتراجع عن الفعل علما ان المعني هو والد الشاب الذي انتحر منذ 15 يوما وتوفي اثر حروق من الدرجة الثالثة.

احتجاجا على مطلب اجتماعي ممثلا في تمكينه من الاستفادة من مشروع كشك و حسب محيط الفاعل يكون نفس المطلب رفعه والده.