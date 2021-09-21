محاولة إنقلاب في السودان

أعلنت وسائل إعلام سودانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول السيطرة على الأوضاع في البلاد.وأشارت إلى أنه يجري التصدي لمحاولة إنقلاب في السودان في منطقة سلاح المدرعات.

وأعلن الجيش السوداني أنه تمت السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة.ووردت أنباء عن قيادة اللواء عبد الباقي بكراوي محاولة الانقلاب، وهو قائد سلاح المدرعات، ولفتت الأنباء إلى استمرار سيطرته على سلاح المدرعات.

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في “فيسبوك”، السودانيين ل الخروج والدفاع عن البلاد ضد الانقلابيين وحماية المرحلة الانتقالية..

وأفادت وكالة “الأناضول” نقلا مصدر عسكري سوداني بـ”اعتقال 40 ضابطا لتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة.وأفادت صحيفة “السوداني” بـتحرك دبابتين من أمام السلاح الطبي وغلقهما الطريق نحو جسر “أم درمان” القديم بجوار البرلمان.مع انتشار كثيف لقوات عسكرية في المنطقة”.

وأشارت “السوداني” إلى أن إذاعة أم درمان قطعت البث، وأعلنت عن وقوع محاولة انقلابية في السودان، ودعت الجماهير للتصدي لها.ونقلت الصحيفة عن مصدر سيادي قوله إن “محاولة انقلابية تجري الآن للإطباق على الفترة الانتقالية.

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