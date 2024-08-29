محاولة اغتيال ترامب: مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشر صور لترسانة مطلق النار

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي(FBI)، يوم الأربعاء، على موقعه صورًا لترسانة توماس كروكس. الشاب البالغ من العمر 20 عامًا الذي أطلق النار على دونالد ترامب خلال اجتماع للمرشح في بنسلفانيا في 13 جويلية.

وتظهر الصورة السلاح الذي استخدمه مطلق النار: بندقية نصف آلية من نوع AR-15، شائعة جدًا في الولايات المتحدة. ويستخدمها مرتكبو جرائم القتل الجماعي بانتظام.

السلاح، الذي باعته الشركة المصنعة DPMS Panther Arms، قد تم تفكيكه “على الأرجح” أثناء النقل. كما يشير مكتب التحقيقات الفيدرالي تحت صورة البندقية مقسمة إلى عدة قطع. وبجانبها يمكننا رؤية حقيبة الظهر التي استخدمها توماس كروكس والتي تم العثور عليها في مكان إطلاق النار.

وتظهر الشرطة الفيدرالية أيضًا محتويات صندوق سيارة مطلق النار، والتي صورتها شرطة مقاطعة أليغيني.

كما عثرت الشرطة على “عبوتين ناسفتين” هناك. ويشير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن “جهاز الاستقبال الخاص بالتفجير عن بعد. كان في وضع إيقاف التشغيل وتسببت الأجهزة في العديد من مشاكل البناء”.

وقُتل توماس كروكس بالرصاص على يد مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد إطلاق النار على الرئيس السابق. مما أدى إلى إصابته في أذنه ومقتل أحد المشاركين في المسيرة على المنصة. وبحسب الشرطة الفيدرالية، فإن الشاب كان قد أجرى بحثًا على الإنترنت حول اغتيال جون كينيدي عام 1963.