محاولة اقتحام مكتب بريد شبيطة مختار بولاية الطارف

حاول مجموعة من الاشخاص مجهولي الهوية،إقتحام مكتب بريد شبيطة مختار بولاية الطارف، في حدود الساعة السادسة مساء أمس الجمعة.

الحادثة وقعت قبل موعد الإفطار امس في حدود السادسة مساء عندما تم سماع صفارة الانذار من اجهزة الاستشعار الحراري المتواجدة داخل المكتب.

والتي دفعت بأفراد العصابة المجهولين الى الفرار بعد ان قاموا بتحطيم الباب الرئيس الخلفي للمكتب.

وقد قام قابض البريد بإبلاغ مصالح الامن من خلال استشعار نقاله تلقائيا من اجهزة التحكم عن بعد.

وتمت معاينة مكان الاقتحام وفتح تحقيق للوصول الى الفاعلين.