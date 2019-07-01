محاولة انتحار تلميذان بعد فشلهما في نيل شهادة “البيام” في البليدة

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 14 سنة بولاية البليدة على محاولة انتحار عن طريق تقطيع شرايين يدها اليسرى بواسطة زجاجة لعدم تحصلها على شهادة التعليم المتوسط.

وحسب ذات المصدر فإن الضحية كانت تفاجأت برسوبها في نيل شهادة البيام حيث تدخلت في هستريا من البكاء.

قبل أن تفكر في وضع حد لحياتها باحضار زجاجة وتقطيع شرايين يدها حيث أصيب بنزيف حاد، أين تم نقلها

على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى حسيبة بن بوعلي الكائن وسط مدينة البليدة.

كما استقبلت في دات اليوم مصلحة الاستعجالات بالمركز استشفائي الجامعي بالبيليدة وحدة حسيبة بن بوعلي بن بوالعيد سابقا تلميذ يبلغ من العمر 15 سنة.

أقدم على محاولة الانتحار بنفس الطريقة لعدم حصوله على شهادة البيام، حيث قام هذا الأخير باحضار زجاجة وتقطيع يديه اليمنى.

تم تقديم الاسعافات وعلاج الطبي اللازم للضحيتين ،كما قامت مصالح امن ولاية البليدة بفتح تحقيق لتحديد سبب حقيقي لمحاولة انتحار الفتاة و التلميذ.