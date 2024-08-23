قناة النهار محاولة انتحار جماعية بقسنطينة.. الولاية تكشف وتوضح بقلم قناة النهار نشر في 23 أوت 2024 - 22:04 الجزائر شارك غرِّد أرسل 33 0 رابط دائم : https://nhar.tv/LDa0J اقرأ أيضا الشيخ النوي أوفيسيال: الأفافاس تؤكد على صعوبة تنظيم تجمعات في ظل الحرّ الشديد قناة النهار 13 أوت شوفو حكايتي: قصة شخص عائد من الموت .. كافح مرض السرطان مرتين قناة النهار 11 أوت تفاصيل صادمة😱لحجز كمية كبيرة من الأسلـ.ـحة والذخـ.ـيرة بـميناء بجاية😱 قناة النهار 14 أوت رئاسيات 7 سبتمبر: المجاهدون يشحذون همم الشباب بشعار "الجزائر أمانة" قناة النهار 19 أوت وزير التربية: " تعميم التعليم التحضيري.. ومناصب خريجي المدارس العليا مضمونة" قناة النهار 08 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: شاهد أراء سكان ولاية مستغانم حول رئاسيات 2024 قناة النهار 11 أوت كيليا نمور للنهار : قصتي مع الإتحادية الفرنسية جعلتها خلفي..متحمسة للقاء الرئيس تبون قناة النهار 13 أوت يوميات مجتمع: أزمة الهوية المهنية في المؤسسات الجزائرية قناة النهار 21 أوت الشيخ النوي أوفيسيال : الجيش الوطني الشعبي يوجه رسالة للشعب الجزائري .. إنتخبوا والباقي علينا قناة النهار 11 أوت الشيخ النوي أوفيسيال : الأفلان يعلن إستعداده لاستحقاقات 7 سبتمبر .. نحن القاطرة التي تجر العربات قناة النهار 13 أوت