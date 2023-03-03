‎محاولة تسويق بقرة ميتة في سكيكدة!

تمكنت فرقة الدرك الوطني ببلدية أولاد حبابة في سكيكدة، من توقيف 3 أشخاص بتهمة المتاجرة بلحم البقر غير قابل للإستهلاك البشري مضبوطة داخل شاحنة مكيفة.

وحسب بيان للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فإن الموقوفين الثلاثة تم تحويلهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش.

أين أمر هذا الأخير بإيداعهم إلى الحبس المؤقت مباشرة في إنتظار محاكمتهم.

وتعود حيثيات القضية لرغبة الموقوفين في بيع بقرة ميتة لجزارين على مستوى بلدية الحروش.

أين قاموا بنقلها عبر شاحنة مكيفة وقاموا بذبحها للتضليل، حسب تقرير الطبيب.