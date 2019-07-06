محاولة تمرّد جماعي داخل سجن الأغواط للمطالبة بـ«لاڤراص»

قوات مشتركة من الدرك والشرطة سيطرت على الوضع

نزلاء اعتلوا أسطح بنايات السجن ثم هدّدوا بالانتحار

تمكّنت القوات المشتركة المتمثلة في قوات الدرك والأمن الوطني، إلى جانب قوات من باقي الأجهزة الأمنية.

من إحباط محاولة تمرد وفرار جماعي من المؤسسة العقابية المتواجدة ببلدية بن ناصر بن شهرة بالأغواط.

قامت مجموعة من النزلاء بالتمرد واعتلاء أسطح بنايات السجن والتهديد بالانتحار والفرار الجماعي بسبب عدم إصدار العفو الرئاسي خلال احتفالات عيد الاستقلال.

مثلما كان معتادا سابقا، ليتم إعلان حالة الاستنفار القصوى، حيث تم اتخاذ التدابير الأمنية المستعجلة المتمثلة في محاصرة السجن من كل الجهات .

واعتلاء البنايات المجاورة من طرف فرق القناصة إلى جانب عقد اللجنة الأمنية التي قررت بصفة مستعجلة استعمال الردع في حالة أي فرار خارج أسوار السجن.

فيما تنقل النائب العام إلى موقع السجن من أجل محاورة السجناء وثنيهم عن عملية التمرّد أو الإخلال بالنظام العام.

وقد تم رويدا رويدا إعادة الأمن والسكينة للسجن بعد تدخل القوات المشتركة داخل السجن وضبط العناصر المتمرّدة.

خاصة بعد عودة أغلب السجناء إلى زنزاناتهم، حيث تم فتح تحقيق قضائي مستعجل في الحادث.

هذا وأسدت المصالح الأمنية منذ يومين في خطوة استباقية، توجيهات لكل مديرياتها من أجل تشديد الرقابة على السجون.

خوفا من أي احتقان أو رد فعل للسجناء، بعدما تأكد عدم وجود أي عفو رئاسي للسجناء خلال احتفالات عيد الاستقلال هذه السنة.