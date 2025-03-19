محاولة تهريب 11 ألف لتر من الوقود بأدرار

تمكّن أعوان الفرقة المتعددة المهام برقان، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بأدرار، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني. من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الوقود دون ترخيص باستعمال وسائل نقل برية.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك اليوم الأربعاء، فقد مكنت العملية من حجز 11 ألف لتر من مادة المازوت وجرارين طريقيين استعملا في عملية التهريب.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الجمارك الجزائرية في مكافحة التهريب. وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بما يعزز حماية الموارد الوطنية والحفاظ على الاقتصاد الوطني.

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