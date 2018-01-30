 محاولة تهريب  3 قناطير من الكيف قادمة من المغرب  

تمكّنت وحدات حرس الحدود اليوم الثلاثاء بنواحي باب العسة بولاية تلمسان، من إحباط محاولة إدخال إلى التراب الوطني 318 كلغ من المخدرات.

وتمت العملية خلال قيام أفراد حرس الحدود لدورية أمنية لمراقبة الإقليم

أين تم إكتشاف الكمية المذكورة من الكيف المعالج الذي تم وضعها على موقع حدودي بغية إدخالها إلى التراب الوطني.

بلإضافة أن محاولة تهريب الكيف المعالج إلى الجزائر تمت في وقت تميز بتقلبات جوية معتبرة بالمنطقة.

وقد تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذه القضية، وذلك من قبل المصالح المختصة لجهاز الدرك الوطني.