محاولة طعن رئيس مالي المؤقت أثناء صلاة العيد

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، أن رئيس مالي المؤقت “آسمي غويتا” تعرض لمحاولة إغتيال طعنا بدون أن يتعرض لأذى. وذلك أثناء صلاة عيد الأضحى صباح اليوم الثلاثاء في الجامع الكبير في باماكو.

وأفادت الأنباء بأن شخصين هاجما غويتا، أحدهما يحمل سكينا. وأنه تم نقل الرئيس المؤقت من المكان، ولا يبدو أنه أصيب بأذى. وقال المسؤول عن الجامع لاتوس توريه “بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة وعندما كان الإمام متوجها لذبح الأضحية حاول الشاب طعن غويتا من الخلف لكن شخصا آخر أصيب

وكان غويتا البالغ من العمر 37 سنة وهو عقيد في الجيش. أدى اليمين الدستورية رئيسا إنتقاليا لدولة مالي في السابع من جوان الماضي بعد انقلابين عسكريين على الرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية المدنيين، وذلك خلال 9 أشهر فقط. حيث تعهد غويتا أثناء تنصيبه بأن حكومته ستحترم كل إلتزاماتها. وأكد عزمه على إجراء إنتخابات عامة بحلول فيفري المقبل. وذلك بعد أدائه اليمين رئيسا إنتقاليا لمالي