محاولة قتل لاعب وتشويه وجهه من طرف جاره في البليدة

تعرض قرنينة عبد الصمد البالغ لاعب فريق شباب رياضي الزاوية بالبليدة ،الى اصابات بليغة بعد ان تعرض لطعن بسلاح أبيض.

ويُعاني صاحب الـ18 عاما من جروح على مستوى الرجلين بعد ان قام احد الاشخاص بمهاجمته بوسطة سيف والاعتداء عليه بوحشية.

كما اصيب والده بجروح خطيرة على مستوى اليد و الارجل.

وكشف مصدر موثوق لنهار اولاين فان الضحية كان يستعد للذهاب الى بلجيكا ليلتحق بفريق لكرة القدم.

وكان سبب إعتداء الجار، خلاف بسيط، ولكنه كافيا لقيام المُعتدي وبدون سابق انذار قام بتشويه وجهه و طعنه أسفل البطن.

وتدخل بعض المارة والجيران وانقاذ الضحية من الموت، وتم نقله على جناح السرعة رفقة والده الى مستشفى فرنس فانون بالبليدة.

وقامت جهتها مصالح الامن بني تامو، بفتح تحقيق لتحديد سبب الحقيقي لمحاولة قتل الضحية.