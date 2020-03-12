محاولة قتل ممرضة في ساحة التضامن بمدينة الشلف

تعرضت، أمس الأول، الثلاثاء، فتاة إلى الضرب والجرح العمدي في ساحة التضامن وسط مدينة الشلف.

حسب مصادر “النهار” الموثوقة وقت تواجد الضحية التي تعمل ممرضة بإحدى المستشفيات، في ساحة التضامن تعرض لها شخص وحاول أن يقوم بقتلها.

حيث إعتدى الجاني على الضحية بالسلاح الأبيض وسبب لها جروحًا عميقة على مستوى الرقبة واليدين وتركها مغمورة وسط بركة من الدماء على الأرض وفر إلى وجهة مجهولة، حسب الشهادة الطبية التي أثبتت عجزها عن العمل، بعد أن تم نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى، أين خضعت إلى عملية نقل الدم، نظرا لكمية الدم الكبيرة التي فقدتها الضحية من جسمها.

في حين فتحت مصالح الأمن الولائي تحقيقًا معمقًا في القضية التي أثارت الرعب وسط جمع غفير من المواطنين، الذين تدخلوا وقاموا بإبعاد المشتبه فيه عن الضحية بالقوة وهم في دهشة وحيرة من محاولة قتل نفس بريئة.