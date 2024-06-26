محاولة انقلاب عسكري في بوليفيا

قاد قائد الجيش في بوليفيا محاولة انقلاب عسكري، وذلك بعد دخوله القصر الرئاسي مساء اليوم الأربعاء على رأس قوة عسكرية.

وحسب ما نقلته مصادر إعلامية، فإن قائد الجيش البوليفي خوان خوسيه زونيغا أعلن أن “جميع القوات في حالة تعبئة واستنفار، وتطالب بتغيير كامل للحكومة”.

ونقلت “رويترز” عن قائد عسكري في بوليفيا، “إنّه “ستكون هناك حكومة جديدة، والجيش لا يزال يعترف بالرئيس آرسي قائداً للقوات المسلحة”.

ومن جهته، توجه الرئيس البوليفي لويس آرسي، بنداء إلى الشعب لمواجهة الانقلاب”.