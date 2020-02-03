محبوبة الفرنسيين :”الآن فهمت لماذا أنا مُعجبة ببوداوي”!

أكدت النجمة السابق للمنتخب الفرنسي لور بولو، بأنها مُعجبة كثيرا بالدولي الجزائري هشام بوداوي، والمُستويات التي يُقدمها في الفترة الماضية.

وتحدث محبوبة جماهير باريس سان جيرمان، في ستوديو قناة “كنال+” بخصوص متوسط ميدان نيس قائلة :”أنا مُعجبة به بشكل كبير”.

وواصل :”لقد جمعت معلومات عنه وعلمت بأنه جاء من نفس الفريق الذي قدم منه عطال، وهو ما يُفسر طريقة لعبه”.

وأضاف :”إنه لا يتوقف عن الركض، كما أنه قوي جدا في الإختراق على الرواق، وهو ما يمنح حلولا لهجوم فريقه”.

يُشار بأن خريج بارادو، ساهم في الفوز الذي حققه العقبان على نظيرهم أولمبيك ليون، أمس الأحد، بآداء كبير وتمريرة حاسمة.