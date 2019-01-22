“محبوب حليلوزيتش” يُثير الهلع في فرنسا وطائرته تُفقد في عرض البحر

يعيش المُحيط الكُروي الفرنسي حالة من الهلع، بعد فُقدان الإتصال مع “إيمليانو سالا”، والذي كان بصدد السفر لمدينة “كارديف” البريطانية.

وفُقد الإتصال مع اللاعب المحبوب جدا لدى “حليلوزيتش”، منذ أمس الإثنين، بعدما كان على متن طائرة تحمل شخصان فقط.

وتقوم السلطات الأمنية في بلاد “الغال”، بحملة تمشيط في البحر، لإيجاد الطائرة التي تُشير كل المُعطيات بأنها سقطت لا محالة.

وأقام “الكوتش فاهيد” الدنيا ولم يُقعدها بسبب صفقة “سالا”، في مُسلسل تتجه حلقاته لأخذ طابع دراماتيكي، يتمنى الجميع عدم وقوعه.