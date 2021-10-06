محبوسون يناقشون مذكرة التخرج لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية

ناقش 3 محبوسين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيارت، مذكرات التخرج لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.

وحسب بيان لوزارة العدل، أنه في إطار الإستراتيجية التي تجمع المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع جامعة التكوين المتواصل. تم مناقشة مذكرة تخرج لـ 03 محبوسين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل تيارت بتاريخ 29 سبتمبر.

وحملت مذكرة التخرج عنوان “دور الجماعات المحلية في حماية البيئة من التلوث في التشريع الجزائري”، وأشرف عليها أساتذة جامعيين.

وأسفرت نتائج التقييم حصول الطلبة المحبوسين على علامة (20/17.5) بتقدير جيد جدا، ونيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA). يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور” https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp