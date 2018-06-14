محبوس يشوّه وجه آخر بـ«لام جيلات» داخل قــاعــة المحكمــة فــي بسكــرة

الحادثة تعتبر الثانية من نوعها في ظرف أسبوع

شهدت، أول أمس، إحدى قاعات جلسات الجنح بمجلس قضاء بسكرة حادثة اعتداء محبوس على محبوس آخر بشفرة حلاقة، خلال أطوار المحاكمة، مسببا له جرحا خطيرا في الوجه.

وعلمت «النهار» أن الضحية والفاعل شابان في العقد الثالث من العمر، أدينا بالحبس النافذ في قضية سابقة، وخلال قضاء فترة العقوبة داخل المؤسسة العقابية نشب بينهما سوء تفاهم تطور إلى شجار.

مما تسبب في إصابة أحدهما بجروح استدعت خضوعه للعلاج والحصول على شهادة طبية تثبت العجز، وأثناء مثولهما أمام محكمة الجنح الاستئنافية للمحاكمة بعد الطعن في الحكم الصادر ضدهما من المحكمة الابتدائية كانا مع بعضهما داخل مكان جلوس المحبوسين بقاعة المحاكمة، حيث دار بينهما حديث يرجح أنه امتداد لتشابكهما سابقا.

وفي غفلة من عناصر الأمن والحضور قام أحدهما بطعن الآخر على مستوى الخد الأيمن من الوجه على مرأى هيئة المحكمة والحضور، قبل تدخل عناصر الشرطة لتفريق الطرفين، مع تحويل الضحية للعلاج، فيما اقتيد المعتدي لإنجاز ملف ضده حول الحادثة التي أحدثت هلعا وسط الحاضرين، بالموازاة مع تلقي عناصر الشرطة أوامر من رئيس الجلسة بتشديد المراقبة على المحبوسين وإخراجهما من القاعة.

للإشارة، فإن الحادثة تعتبر الثانية من نوعها في ظرف أسبوع، بعدما طعن محبوس زميله على مستوى الرقبة بأداة حادة، الأسبوع الماضي، على خلفية شجار بينهما بالمؤسسة العقابية.