محبوس ينال شهادة دكتوراه بدرجة مشرف جدا

تمكن نزيل بسجن القليعة، يوم الثلاثاء الماضي، من تحقيق التفوق والنجاح في اجتياز مناقشة أطروحة دكتوراه.

وقدم النزيل “ش. أ”، أطروحته بعنوان “تمثلات التكنوقراطية في المتصل السوسيو-إقتصادي دراسة لمحددات الفعل التسييري العقلاني”, في تخصص علم إجتماع المنظمات والموارد البشرية.

وتحصل النزيل صاحب أطروحة الدكتوراه من الحصول على درجته العلمية بتقدير مشرف جدا، أجازته له لجنة المناقشة لجامعة الجزائر 2 ببوزريعة.

واستغرقت مناقشة أطروحة الدكتوراه أربع ساعات كاملة من طرف لجنة المناقشة المشكلة من الأساتذة حسين عبد اللاوي، وعتيقة حراريرية ويمينة مختار، وأم كلثوم دبيون. بحضور كل من رئيس قسم علم الإجتماع لجامعة الجزائر 2 الأستاذ مقراني الهاشمي.

كما حضر مراسم المناقشة قاضي تطبيق العقوبات لدائرة إختصاص مجلس قضاء تيبازة، كيلاني زروالة. ومدير البحث وإعادة التأهيل بإدارة السجون.

يذكر أن هاته النتيجة العلمية المحرزة في مجال التعليم العالي للمحبوسين، تعد سابقة أولى من نوعها في تاريخ قطاع السجون.