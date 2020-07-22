محبو وردة الجزائرية يحتفلون بعيد ميلادها الـ81

احتفل محبو وعشاق أميرة الطرب العربي الراحلة وردة الجزائرية، بعيد ميلادها الـ81 في الفضاء الأزرق، وهذا بمشاركة عدد كبير من صورها.

وعبر عشاق صاحبة “بتونس بيك” عن حبكم الكبير لها، وبقاءهم أوفياء لها ولفنها الذي يبقى خالدا عند محبي الطرب الأصيل.

للإشارة، فالفنانة الراحلة، وردة الجزائرية من مواليد 22 جويلية بباريس، وتوفيت بالقاهرة في 17 ماي 2012، ودفنت بمربع الشهداء بمقبرة العالية.

وتركت أميرة الطرب العربي أكثر من 252 أغنية من النوع الطربي الأصيل، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني القصيرة التي أحبها جمهورها من الشباب على غرار “بتونس بيك” “حرمت أحبك” و”مليت من الغربة”.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر ما سجلت الراحلة وردة، أغنية “مازال واقفين” بمناسبة الذكرى الـ50 للإستقلال.