محتالان ينصبان على ضحاياهما برحلات حرڨة وهمية بوهران

تمكنت عناصر من الامن الحضري 23 بوهران من تفكيك جماعة أشرار مختصة في النصب والاحتيال كانت توهم ضحاياها بتنظيم رحلات ابحار سرية نحو الضفة الأوروبية مقابل أموال باهظة.

المتورطان في قضية الحال البالغة اعمارهما 24 سنة و33 سنة على التوالي ومن ذوي السوابق العدلية تمت استغلالا لشكوى تقدم بها العديد من الضحايا تفيد بتعرضهم للاحتيال بعد إيهامهم بتسهيل لهم رحلات حرقة نحو السواحل الإسبانية مقابل مبالغ مالية قدرت بـ 50 مليون سنتيم للشخص الواحد.

مصالح الأمن باشرت تحرياتها الواسعة افضت إلى تحديد هوية المتورطين حيث وبعد وضع خطة محكمة التنفيذ تم إلقاء القبض عليهما وبعد اقتيادهما لاستكمال التحقيقات معهما قبل تحرير ضدهما إجراء قضائي أحيلا بموجبه أمام العدالة.