محتالة تستولي على أموال 12 حاجا باستعمال بطاقة مهنية صادرة عن وزارة الخارجية

أغلب الضحايا ينحدرون من ولايات داخلية وتم إيهامهم بمنحهم تأشيرات مجاملة

النصّابة تكفلت بإيوائهم وتلقيحهم ومنحتهم تأشيرات حج مزوّرة

أجّلت محكمة حسين داي بالعاصمة، الفصل في ملف نصابة وصاحبة وكالة سفر مزيفة كانت تتحرك ببطاقة مهنية صادرة عن وزارة الخارجية، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل، لحضور الضحايا والشهود، حيث جاءت محاكمة المتهمة بعدما تمكنت من الإيقاع بعشرات المواطنين الذين كانوا ينوون أداء فريضة الحج وتسببت في تحطيم حلمهم في التوجه إلى أطهر مكان في العالم، والأخطر أنها سلبتهم مبلغ الحج المقدر بين 40 و50 مليون سنتيم للشخص الواحد.

وقد تقربت $ من بعض الضحايا الذين حضروا جلسة المحاكمة، منهما زوجان قدما من أقصى الجنوب، وبالضبط من ولاية بشار، حيث استهجنا قرار التأجيل بحكم أنهما قضيا 3 أيام على متن الحافلة من أجل الوصول إلى العاصمة لحضور المحاكمة، أما الزوج المكفوف فلم يتوقف في الحديث عن المتهمة النصابة التي لم يشك ولا مرة في أن تكون نصابة بحكم مهنتها بوزارة الخارجية ونفوذها، حيث أوهمتهما بتأمين أكثر من 100 تأشيرة مجاملة، ويضيف الضحية بحرقة: «أنها لعبت دورها على أتم وجه»، فقد تكفلت بإيوائهما بنزل في وادي «حيدرة» بعد تلقيحهما بمعهد «باستور»، وتكفلت بتأمين تأشيرات المجاملة لهما، بل ومكثت معهما في المطار تنتظر رحلتهما إلى غاية الإيقاع بها من طرف مصالح أمن العاصمة.

وما ميّز جلسة المحاكمة، أن المتهمة «س.لامية» لم تؤسس محاميا للدفاع عنها، وكانت تتكئ على عكاز بحكم الإصابة التي تعرضت لها على مستوى الرجل، أين أكد الضحايا أنها تعرضت لـ«ضربة ربانية» بحكم عملها الشنيع الذي اقترفته وتحطيمها آمال عشرات الحجاج.

وقد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من القبض عليها وتحويلها على الجهات القضائية، بعد نصب كمين لها داخل مطار هواري بومدين، وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها «النهار» من مصادر مطلعة، فإن المتهمة في العقد الرابع، مثقفة تتقن ثلاث لغات أجنبية ،تنحدر من ولاية الشلف، استأجرت شقة بأعالي العاصمة وحولتها إلى مكتب خاص لبيع تأشيرات المجاملة، حيث أوقعت بالعشرات من الضحايا عن طريق النصب والإيهام، وقد حضر، أمس، أمام محكمة حسين داي 8 ضحايا من أصل 12 ضحية، وتراوحت المبالغ المالية التي سلبتها المتهمة بين 40 مليون سنتيم و50 مليون سنتيم، ومن المقرر أن تكشف جلسة محاكمة المتهمة عن أسرار وتفاصيل جديدة عن عملية النصب.