محتالة تنصب على سيدات بمنازلهن وتستولي على مبالغ مالية بالبليدة

أقدمت إمرأة مجهولة الهوية على النصب والإحتيال على سيدة في منزلها الكائن بحي الفتح التابع لبلدية أولاد يعيش في البليدة.

الى جانب الإستيلاء على مبلغ مالي قدره 14 مليون دينار.

وكانت قناة النهار قد تحصلت على فيديو مصور للسيدة لحظة دخولها المنزل. وحسب ذات المصدر فإن هذه الأخيرة، قد قامت بطرق أبواب منازل المواطنين بمختلف أحياء أولاد يعيش.

المحتالة تحججت بأن شقيقتها مريضة وهي بين الحياة والموت، وطلبت مساعدة مادية، خصوصا أن الأمر حسبها لا يتطلب التأجيل.

ومن ثم قامت المرأة المجهولة بوضع طلامس وشعوذة، من أجل السيطرة على الضحية و إعطائها المال دون أن تشعر.

كما كشف ذات المصدر أن مصالح أمن دائرة أولاد يعيش، قد قد فتحت تحقيقا في الحادث.