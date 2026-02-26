محتال الأراضي والسكنات في قبضة شرطة وهران وإيداعه الحبس

تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. من وضع حد لنشاط شخص تورط في عمليات نصب واحتيال استهدفت مواطنين عن طريق ادعاء بيع أراضي صالحة للبناء وسكنات محل تسوية. باللجوء إلى التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية .

العملية جاءت عقب تلقي عدة شكاوى من ضحايا أكدوا تعرضهم للاحتيال بعد إيهامهم بامتلاكه قطعًا أرضية قابلة للتسوية القانونية. وكشفت التحريات التي باشرها محققوا الفرقة أن المشتبه فيه كان يعتمد أسلوبًا محكمًا. لكسب ثقة ضحاياه حيث كان يصطحبهم إلى مديرية أملاك الدولة مدعيًا أن الأراضي المعنية قيد إجراءات التسوية في محاولة لإضفاء طابع رسمي وابعاد الشك على معاملاته الوهمية، بعد استكمال الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهور ية لدى محكمة العثمانية تم تحديد هويته وتوقيفه وتقديمه أمام العدالة. أين صدر في حقه امر إيداع.

