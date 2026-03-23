محتال سلب جاره مليار سنتيم في صفقة شراء شقة بأرقى أحياء العاصمة

فتحت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة ملف محتال سلب صديقه مبلغ مليار و50 مليون سنتيم. في قضية تتعلق بصفقة شراء شقة بأرقى أحياء العاصمة.

وحسب مادار بجلسة المحاكمة، فقد انطلقت مجريات القضية، بعد شكوى رفعها الضحية ضد صديقه وجاره بعد تعرضه للنصب من طرفه. والذي أوهمه بإبرام صفقة مربحة لشراء شقة ذو أربعة غرف بمنطقة حيدرة بقيمة 4 ملايير سنتيم. في حين أن سعرها الحقيقي يفوق 6 ملايير سنتيم وبسبب عدم توفره على المبلغ الكامل. اقترح عليه المتهم، الذي يملك محطة وقود خارج العاصمة، شراء الشقة باسمه. على أن يتم تحويل الملكية لاحقا بعد تسديد قيمتها بالتقسيط. وهو ما وافق عليه الضحية، مضيفا أنه سلم للمتهم مبلغا قدره مليار و50 مليون سنتيم على شكل دفعات. بعد اقتراض الأموال من معارفه،واكد ان المتهم قدم له وعود كاذبة بإرجاع المبلغ المالي.

المتهم وبعد مثوله امام هيئة المحكمة، أنكر التهمة المنسوبة إليه ، وأكد أن علاقته بالضحية لا تتعدى صفقة بيع سيارة تعود إلى سنة 2018. نافيا وجود أي صفقة تتعلق بشراء شقة. كما أوضح أن المبلغ المذكور في المحادثات، والمقدر بـ200 مليون سنتيم، يتعلق بمصاريف إكتتاب سيارة

في حين التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم. وحددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.

