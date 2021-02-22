محتال مهدد بالحبس بعد أن أوهم ضحاياه بالهجرة غير الشرعية نحو أوروبا

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة عام حبس نافذ لشاب كان يتراس شبكة هجرة غير شرعية.

وتم متابعة المتهم بجنحة النصب التي كان ضحيتها العديد من الضحايا اغلبهم شباب في مقتبل العمر .

بالرجوع الى تفاصيل القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة تعود الى رفع شكوى من قبل العديد من الشباب امام الضبطية القضائية.

وقال الضاحايا في شكاويهم أنهم تعرضوا الى النصب من قبل المتهم “ع.أ” قام بتحريضهم على الهجرة غير شرعية الى اوروبا.

المتهم عرض على الضحايا الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية معتبرة من أجل تهجيرهم إلى إسبانيا إنطلاقا من ميناء وهران.

الضحايا وخلال مثولهم اليوم أمام هيئة المحكمة صرحوا ان المتهم حدد معهم موعد من اجل إستلام المبالغ المالية بساحة اول ماي بالعاصمة اين قام بإستلام مبلغ 60 الف دج للمهاجر الواحد.

كما حدد معهم موعد من اجل إنطلاق الرحلة،حيث قام المتهم بعدها بالاختفاء و اغلاق هاتفه النقال.

كما قام بحضرهم على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.

المتهم و خلال مثوله امام هيئة المحكمة انكر كل التهم المنسوبة اليه.

فيما التمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة عام حبس نافذ و 50الف دج غرامة مالية نافذة.

وقرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم الاسبوع المقبل.