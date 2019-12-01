محتال يبيع تأشيرات وهمية إلى بلجيكا مقابل 80 مليون سنتيم

قام بالنصب على عشرات الضحايا قرب مقر السفارة بالأبيار

تعرض عشرات الشباب للنصب والاحتيال على يد كهل في الأربعين من العمر ينحدر من ولاية تيزي وزو.

بعدما أوهمهم بتمكينهم من تأشيرة بلجيكا مقابل سلبهم مبلغ 80 مليون سنتيم للشخص الواحد، عن طريق إعلان نشره عبر «الفايسبوك» لاستدراجهم.

مجريات قضية الحال، حسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، تعود إلى تاريخ 26 ديسمبر 2019، بموجب

شكوى تقدم بها أحد الضحايا لدى مصالح الأمن الحضري بالأبيار، مفادها أنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل

شخص يجهل هويته تعرف عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» كان يضع إعلانا خاصا بتوفير

تأشيرة الذهاب إلى بلجيكا مقابل مبلغ 80 مليون دج، ليضرب له موعدا بعد خمسة أيام قرب السفارة البلجيكية في الأبيار.

أين تقدم منه وسلمه جواز السفر ومبلغا بالعملة الوطنية بقيمة 75 ألف دج ومبلغا بالعملة الصعبة بقيمة 3450 أورو.

ليعيد له جواز السفر ويطلب منه نسخه، فيما سلم المبلغ لصديقته من أجل عدّه داخل سيارة من نوع «فولسفاغن» سوداء اللون سنة 2018، وبمجرد عودته وجد المعني قد اختفى.

وبعد الاتصال به وجد الهاتف مغلقا. واستغلالا للأرقام التي وضعها في متناول مصالح الأمن، تم الحصول على

تسخيرة ووضعها تحت تصرف المتعامل النقال، أين تبين أن الشريحة تخص شخصا ينحدر من ولاية تيزي وزو

من مواليد 1979، ليتم استدعاؤه عن عن طريق أمن تيزي وزو، إلا أنه لم يلب الإستدعاء ولم يمتثل، ليتم إحالة

الملف على نيابة محكمة بئر مراد رايس من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.