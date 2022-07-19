محتال يستدرج مكفوفين وعجزة من مراكز بريد لسرقتهم بوهران

تمكنت عناصر من الامن الحضري الأول بوهران، من الاطاحة بمحتال نصب على ضحاياه من الفئات الهشة من مكفوفين وعجزة بعد ترصدهم بمراكز البريد وسلبهم مبالغ مالية معتبرة.

المتورط في قضية الحال والبالغ من العمر 36 سنة كان يقوم باصطياد ضحاياه من الفئات الهشة من أمام مركز البريد على مستوى حي المدينة الجديدة أين تمكن من سلبهم مبالغ مالية تراوحت بين 12000دج الى 40500دج بعد حبك خطة للايقاع بهم في شباك احتياله.

وكان المتهم يوهمهم بشراء ملابس جديدة لهم حيث كان يصطحبهم إلى المحل التجاري من أجل تجريب الملابس مستغلا الفرصة لاخذ ملابسهم القديمة التي بداخلها المبالغ المالية الى جانب وثائقهم الرسمية قبل فراره.

وتمت عملية التوقيف استغلالا لشكاوي ضحايا تم ايداعها لدى الجهات القضائية المختصة لتفضي تحريات الأمن إلى تحديد مكان تواجده باستغلال كاميرات المراقبة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأسفرت خطة محكمة التنفيذ الى توقيفه وبعد اقتياده للمصلحة من أجل استكمال التحقيقات الأمنية معه تبين أنه محل عدة شكاوى مماثلة مودعة بمصالح أمن الولاية.