محتال يستعمل «فايسبوك» باسم فتاة لعقد صفقات بأموال مزورة في بسكرة

تم الإيقاع به بعدما استدرجه ضحيته لعقد صفقة أخرى

أودع، أول أمس، شاب عمره 24 سنة، رهن الحبس المؤقت، بعد مثوله أمام قاضي التحقيق لسماع أقواله حول تورطه في النصب والاحتيال وتقليد العملة الوطنية وطرحها للتداول.

حيثيات القضية عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بعد تلقي شكوى من طالب جامعي حول تعرضه للنصب والاحتيال من مجهول أوقعه باستعمال وسائط التواصل الاجتماعي.

أين عرض المتهم على الضحية هاتفه النقال للبيع، ليتم الاتفاق بينهما وتحديد مكان إتمام عملية البيع، التي أصر المشتبه فيه على القيام بها ليلا، بعدها اكتشف الضحية تعرضه للنصب والاحتيال إثر اكتشاف خمسة أوراق نقدية من فئة 2000 دج مقلدة، ليقوم بتبليغ الشرطة التي فتحت تحقيقا في القضية.

وخلال التحريات، تبين أن المشتكى منه يستعمل حساب «فايسبوك» باسم فتاة، ليتم التنسيق مع الضحية الذي استدرج المتهم بدعوى القيام بعملية بيع وشراء مماثلة للأولى.

ليتم القبض عليه من طرف عناصر الشرطة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 26 ورقة نقدية فئة 2000 دج اتضح أنها مزورة، بالإضافة إلى قطعة مخدرات وقرص مهلوس.

وبالتنسيق مع النيابة، جرى تفتيش منزل المشتبه فيه، أين تم ضبط 64 ورقة نقدية مقلدة تحمل نفس الرقم التسلسلي للأوراق النقدية المقلدة التي عثر عليها لديه أثناء توقيفه، ليصل المبلغ المحجوز المقلد إلى 19 مليون سنتيم.