محتال يسرق هواتف بطالين بعد ايهامهم بمناصب عمل بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الأول بوهران من الايقاع بسارق الهواتف النقالة عن طريق النصب والاحتيال بإصطياد ضحاياه عبر الفايسبوك.

الموقوف كان يوقع بضحاياه بعد ايهامهم بمناصب عمل كاعوان وسائقين.

الضحايا الـ 15 معظمهم من الولايات المجاورة لولاية وهران كان المتهم يوهمهم بأنه ممثل عن شركة خاصة تبحث عن عمال.

مع إغرائهم برواتب مغرية وإقامة مجانية بإحدى الفنادق.

حيث يقوم باستدراجهم إلى الولاية وبحجة الاتصال بمسؤول في الشركة الوهمية يطلب استعمال هاتفه النقال قبل ان يلوذ بالفرار.

وبناء على شكاوى أودعها الضحايا مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال عبر الفايسبوك باشرت مصالح الأمن باستغلال كاميرات المراقبة.

أين تمكنت ذات المصالح من خلالها تحديد هويته.

ليتم بعدها وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن توقيفه في حالة تلبس بوسط مدينة وهران وبحوزته هاتف نقال وملفات ادارية لأحد ضحاياه.

وبعد التحقيق معه اتضح ان 15 شخصا من ضحاياه أودعوا شكاوى ضده بالأمن الحضري 16 و8 ليتم تحرير إجراء قضائي ضده سيحال بموجبه أمام العدالة.