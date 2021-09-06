محتال ينتحل صفة إطار في الأمن ليسلب أموالا من بطّالين وعدهم بالتشغيل في بسكرة

استغل مواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد الضحايا

أودع شخص في الأربعينات من العمر، رهن الحبس المؤقت، بعد مثوله أمام قاضي التحقيق في محكمة بسكرة، على خلفية متابعته بجناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنح والنصب والاحتيال بغرض سلب ثروة الغير باستعمال صفات وأسماء كاذبة، مع انتحال صفة إطار في الدولة، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونية والتهديد والتشهير.

حيثيات القضية عالجتها الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، إثر شكوى تقدمت بها فتاة في العقد الثالث من العمر، حول تعرضها للتهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي متبوع بالابتزاز ضد شخص أربعيني، أوهمها أنه يشغل منصب إطار في الأمن، وخلال التحقيق الذي باشرته الفرقة المذكورة، أوقف المشتبه فيه، حيث وجدت بحوزته محفظة بها وثائق إدارية لمجموعة من الأشخاص ومبلغ مالي معتبر، وبتوسيع التحقيق، خضع مسكن الموقوف للتفتيش، أين عثر عناصر الضبطية على ملفات إدارية تتعلق بطلبات توظيف، ليتم استدعاء أصحابها الذين أكدوا تعرضهم للنصب والاحتيال، موضحين أن المتهم يوهمهم بأنه إطار في الدولة ويمكنه تقديم خدمات وتسهيلات مقابل مبالغ مالية يستلمها نيابة عنه وسيطان يتواجدان في حالة فرار، أحدهما مسبوق قضائيا.