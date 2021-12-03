محتال ينتحل صفة “المنجل” وينصب برفقة امرأة على رجال أعمال!

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في برج بوعريريج، من توقيف شخصين مشتبه فيهما بعد تورطهما في قضايا النصب بالاحتيال، ويتعلق الأمر بكل من المسمى “ت.م” البالغ من العمر 60 سنة، والمسماة “ي.م” 42 سنة.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات تحصل عليها أفراد الفصيلة حول وجود شخص يقطن في ولاية برج بوعريريج، يقوم بالنصب بالاحتيال على رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف مناطق الوطن، وبعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام، تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وكشفت التحريات والتحقيقات بأن المشتبه فيه الموقوف، كان يقوم باتباع خطة ممنهجة للإيقاع بضحاياه، حيث يدّعي أنه مكلف بالتحقيق في قضايا فساد، وبعد تجميع كمّ من المعلومات حول الضحايا وأنشطتهم واستثماراتهم، يقوم بإيهامهم بأنهم متابعون في قضايا فساد، وأنه قادر على التوسط لهم وتسوية وضعياتهم شرط دفعهم مبالغ مالية معتبرة، مستعينا بذلك بالمشتبه فيه الثاني، وهي شريكته في الجريمة.

وبمواصلة التحقيقات، تمكن المحققون من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، أين تم توجيه تهم ضد الموقوفين تتعلق بجنحة قبول مزية غير مستحقة، وجنحة استغلال الوظيفة، وجنحة النصب بالاحتيال، وجنحة إهانة هيئة نظامية، وجنحة انتحال صفة الغير، وجنحة المشاركة وعدم التبليغ عن جريمة، ليتم تقديمهما للمثول أمام الجهات القضائية المختصة، ليتقرر إيداعهما الحبس.

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تمكنت مصالح الأمن المختصة بالجزائر العاصمة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب وابتزاز رجال الأعمال، عن طريق إنتحال صفات مسؤولين سامين بالدولة.

وحسبما علم اليوم السبت من مصدر أمني، مكنت هذه العملية النوعية التي قامت بها ذات المصالح من توقيف 6 أشخاص وحجز أكثر من 210 ملايين دج “21 مليار سنتيم”، و5 سيارات فاخرة.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تقديم عناصر هذه الشبكة يوم الخميس الماضي أمام محكمة بئر مراد رايس أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.

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تمكنت مصالح أمن دائرة البرواقية بولاية المدية من الإطاحة شخص يحتال على المواطنين. وينتحل صفات شخصيات سامية في الدولة.

جاءت عملية التوقيف بعد ورود معلومات عن شخص ينتحل صفات متعددة. كوكيل جمهورية وقاضي حكم وضابط سامي في الجيش حسب نوع ضحاياه.

بالمقابل كان المشتبه فيه يستغل ضحاياه بالنصب. بالإضافة إلى إيهام ضحاياه بقضاء مصالحهم في عدة إدارات عمومية وفي السجون والقضاء مقابل مبلغ مالي.

خلال العملية تم تسليم المشتبه فيه إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيق معه لدى محكمة البرواقية.

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نجحت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول في عاصمة الولاية غليزان، في الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص. مختصة في تقليد الأختام، التزوير واستعمال المزوّر بالوثائق الرسمية للمركبات، كما تم ضبط في مساكنهم على مجموعة من الأختام المقلدة. وكذا بطاقات رمادية مهيأة للتزوير، بالإضافة إلى بطاقات مراقبة مزورة خاصة بالمركبات.

وحسب بيان صحافي صادر عن خلية الإعلام أمن ولاية غليزان، تحوز “النهار” على نسخة منه. فقد تمكنت الشرطة القضائية للامن الحضري الأول بأمن ولاية غليزان، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 04 أشخاص مختصة في تقليد الأختام. التزوير واستعمال المزور في الوثائق الرسمية للمركبات.

كما جاءت العملية إثر الاستغلال الجيد للمعلومات المتعلقة بوجود شبكة إجرامية تقوم بتزوير الوثائق الرسمية “البطاقات الرمادية” على مستوى غليزان. وبعد التنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليميا، تم توقيفهم وضبط في مساكنهم على مجموعة من الأختام المقلدة تحمل شعارات الدولة. و05 بطاقات رمادية فارغة مهيأة للتزوير، 07 بطاقات مراقبة مزورة خاصة بالمركبات. و31 طابعا بريديا بقيمة ضربية الدمغة مستنسخ من فئة 500 دج، 04 أوراق مقوى صفراء اللون خاصة ببطاقات المراقبة والرمادية. وطابعة وماسح ضوئي “سكانير” يستعمل في عملية تزوير الوثائق.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم، تم تحرير ملف إجراء قضائي ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية. عن قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية، تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع الخاصة بالإدارات العمومية واستعمالها. والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية وعمومية.

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