محتال ينصب على 26 ضحية ويوهمهم بتوفير مناصب عمل لهم بميناء الجزائر

تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر بتاريخ 9 أفريل من توقيف محتال وهو شاب يبلغ من العمر 47 سنة ينحدر من منطقة عين بنيان بالعاصمة انتحل صفة اطار بميناء الجزائر و نصب على 26 ضحية.

المتهم أوهم بعدما اوهمهم بمساعدتهم من اجل توفير لهم مناصب عمل مقابل سلبهم مبالغ مالية معتبرة.

كما اوهم المتهم ضحاياه ايضا إمتلاكه لشركة حراسة.

المتهم كان يلتقي بالضحايا امام مدخل ميناء الجزائر لكسب ثقتهم ، حيث قام بسلبهم مبالغ مالية معتبرة.

المتهم لاذ بالفرار و غاب عن الانظار و على اساس ذلك تم تحريك شكوى ضده امام الجهات الامنية .

و بعد مثول المتهم عشية اليوم للمحاكمة بموجب اجراءات المثول الفوري بمحكمة الجنح بسيدي امحمد اعترف بالتهمة الموجهة له.

المتهم طلب العفو من الضحايا فيما قرر قاضي الجلسة بإيداعه رهن الحبس المؤقت مع تأجيل جلسة محاكمته الى تاريخ 26 أفريل المقبل .