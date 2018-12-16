محتجون تونسيون يهاجمون معبر بوشبكة ويشلون حركة السفر

احتجاجا على عملية توقيف تونسيين اجتازا الحدود بطريقة غير شرعية

اقدم عشرات المواطنين التونسيين على غلق الطريق الرابط بين المعبرين الحدوديين الجزائري والتونسي بمنطقة بوشبكة، وهاجموا المعبر الحدودي الجزائري بالحجارة.

التي حاولوا بها رشق بعض رجال شرطة الحدود تعبيرا عن غضبهم من عملية توقيف شخصين منهما من طرف الجانب الجزائري، بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وهو الامر، الذي انجر عنه حالة استنفار كبيرة على مستوى المعبرين، اللذين يعتبران من اهم المراكز التي تتوفر عليها الجزائر وتونس، بالنظر لحجم التبادلات والمعاملات وعدد العابرين يوميا، سواء بغرض السياحة والاستشفاء والتجارة والسفر نحو مختلف الدول، والمشتغلين في حقل التصدير والاستيراد.

حيث تجمعت اعداد المسافرين في كلا الجانبين وتعطلت حركة التنقل موازاة مع تدخل سلطات البلدين من أجل حل الإشكالية التي تعتبر سابقة.

ورغم ذلك، فقد تنقل عدد من المحتجين إلى قرية بوشبكة التونسية وقاموا بغلق الطريق الرئيسي بواسطة الحجارة والمتاريس، مانعين مرة أخرى عبور المركبات ووصولها الى المعبرين وهو ماخلق حالة من الطوابير والاستياء.