محتجون على السكن الريفي يطالبون بلجنة تحقيق أمام مقر بلدية عين افرص في معسكر

أقدم سكان بلدية عين افرص بدائرة عين افكان في ولاية معسكر، على الاعتصام صبيحة اليوم أمام مقر البلدية، احتجاجا عن حصة 30 إعانة الموجهة للسكن الريفي و التي تضمنت حسبهم، أسماء لبعض المستفيدين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من بينهم أقارب و مقربين من المنتخبين بمجلس بلدية عين افرص، وذلك على حد شكاوي المحتجين.

وطالب المحتجون بإيفاد لجنة تحقيق في القائمة و إلغائها. واتهم المحتجون بعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي وعلى رأسهم رئيس البلدية بالنيابة، بممارسة التمييز بين سكان المنطقة على أساس المحاباة, بداية من مختلف المبادرات و العمليات التضامنية التي لا تصل إلى مستحقيها على غرار إعانات شهر رمضان و حتى بالنسبة لبرمجة المشاريع التنموية التي أصبح الحصول على أبسطها حلما بعيد المنال بسبب المعاملات التي وصفوها بالبيروقراطية، إلى قائمة الاعانات الريفية التي اعتبروها القطرة التي أفاضت الكأس.

من جهتها رئيسة دائرة عين افكان، التي قابلت المحتجين على مستوى البلدية، دعتهم إلى فض الاعتصام أمام مقر البلدية، ووعدت بإيجاد حل للمشكلة التي احتج من أجلها السكان، ودعت نفس المسؤولة إلى لقاء منظم بهؤلاء المحتجين يطرحون فيه كافة انشغالاتهم اليومية.