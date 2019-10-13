محتجون يتجمهرون للمطالبة بتسوية ملفات العقار في السوقر بتيارت

نظم امس السبت، سكان بلدية السوقر وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية للمطالبة بالإسراع في تسوية وضعية ملفات العقار والملعب البلدي.

وقال المتظاهرون، إن الاحتجاج جاء نتيجة تأخر الجهة المعنية في تسوية عدد كبير من الملفات العقارية العالقة لعدد كبير من السكنات.

وتساءل المحتجون، عن سبب استمرار العراقيل الإدارية في تسليمهم عقود الملكية .

وطرح السكان قضية وضعية الملعب البلدي التي وصفوها بالمزرية، حيث طالبوا السلطات المحلية بالتدخل لإعادة تهيئته بما يتلاءم مع الفريق.

وذكر أحد المحتجين أن الفريق أصبح يضطر للعب في عاصمة الولاية لعدم صلاحية الملعب.

وهدد السكان، بالتصعيد في حال لم تتخذ إجراءات استعجالية لانشغالاتهم.