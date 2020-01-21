محتجون يخرجون الأمين العام من مكتبه في بلدية مهدية بتيارت

رفع الأمين العام لبلدية مهدية شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة مهدية بعد أن أقدم محتجون على إخراجه بالقوة من مكتبه.

وكان عدد من سكان بلدية مهدية قد تجمعوا، أول أمس، أمام مقر البلدية اإحتجاجًا على جملة من الإنشغالات كإنتشار البطالة وللمطالبة بإدراجهم في قائمة السكنات الإجتماعية والإسراع في توزيع قطع الأراضي وغيرها من المشاكل التي تطرقت إليها “النهار” بالتفصيل.

وهي النقاط التي نفاها مصدر مسؤول، كما وضح سابقًا، أنّ الأمور تجري وفق القانون.

وخلال الإحتجاج إقتحم 6 أشخاص من المحتجين وأخرجوا الأمين العام من مكتبه تحت طائلة التهديد ومنعه من مزاولة مهامه مما جعله يتقدم بشكوى لدى وكيل الجمهورية التدخل وإتخاذ الإجراءات.

وقد علمت “النهار” أنّ مصالح الأمن بالولاية، قد فتحت تحقيقًا في القضية.

وفي هذا الخصوص قال مصدر آخر أنّ ظروف المحتجين، دفعتهم بهذا التصرف، مضيفًا أنّ مساعٍ تجري للصلح بين الطرفين قبل أن تأخذ أبعاد قضائية.