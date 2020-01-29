محتجون يغلقون مقر البلدية في ملاكو بتيارت

أقدم اليوم عدد من سكان بلدية ملاكو على غلق مقر البلدية، ونصبوا خيمة احتجاجا على غياب التنمية، مطالبين برحيل المجلس.

وقال المحتجون الذين كانوا يرفعون شعارات منددة، أن بلدية ملاكو تعاني من عدة مشاكل، محملين مسؤولية تدهور الوضع الى المنتخبين وطالبوهم بالرحيل.

ونفى هؤلاء أن يكون الاحتجاج متعلق بالقائمة السكنية، حيث أكدوا أن خروجهم الى الشارع متعلق بغياب التنمية عن البلدية عبر مختلف القطاعات، والمطالبة بحقوقهم الشرعية.

وقد حاولت النهار الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي، إلا أنه تعذر علينا ذلك.