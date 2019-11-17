محتجون يقطعون الطريق بسبب الغاز والماء في سرغين بتيارت

أقدم سكان منطقتي الفريطيسة، وعين راجح، التابعتين لبلدية سرغين، ولاية تيارت على قطع الطريق الولائي المؤدي إلى ولاية الجلفة احتجاجا على المشاكل التي تعاني منها المنطقتان.

وقال المحتجون “للنهار”، أن قطع الطريق جاء بسبب انقطاع الماء الشروب عن مساكنهم، ما حرك سكان المنطقتين، وبالنظر لارتفاع الفواتير، كون السكان من العائلات الفقيرة.

وأثار هذا الوضع استياء السكان، بالإضافة إلى توقف الشاحنة المخصصة لتوزيع قارورات غاز البوتان، عن تزويدهم منذ أيام.

وتزامن ذلك مع موجة برد شديدة تعرفها المنطقة، كما طرح سكان الفريطيسة، قضية توصيل المنطقة بالغاز الطبيعي، كون الأنبوب الرئيسي لا يبعد عن مساكنهم إلا بمسافة قليلة.

وبالإضافة إلى مشكل اهتراء الطريق المؤدية إلى مساكنهم، وهي المطالب التي جعلتهم يقومون بقطع الطريق للفت انتباه المسؤولين لما وصفوه بالمعاناة.

وتم منع أصحاب المركبات من المرور، بينما أضرم آخرون النار في العجلات المطاطية وسط الطريق، لمنع أي محاولة لعبور السيارات التي اصطفت على الاتجاهين.

وطالب هؤلاء من جميع السلطات المعنية بالتدخل لايجاد حل لمطالبهم، لا سيما ما تعلق بالغاز،

وفي هذا الخصوص أكد مصدر مسؤول أن قضية الطريق سيتم حلها قريبا، والمشروع سينطلق بعد انتهاء الإجراءات الإدارية.

فيما اعتبر مشكل الغاز يتجاوز البلدية، مضيفا أن إقدام مؤسسة الجزائرية للمياه، بقطع الماء في هذا الوقت عن سكان هذه المناطق بغير المناسب .