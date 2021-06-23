محتجون يقطعون الطريق على جورج وسوف في مدينة طرابلس اللبنانية

صادف ظهور الفنان السوري جورج وسوف في الطريق، وجود محتجين لبنانيين في مدينة طرابلس شمال البلاد والذين كانوا يتظاهرون، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.وحسب قناة “الجديد”، فقد طلب وسوف من المحتجين، فتح الطريق أمام سيارته، والسماح له بالمرور.

واستغل المحتجون هذه الفرصة، وطلبوا من سلطان الطرب أن يعالج من خلال أغانيه ومواويله حالة الشعب وظروفهم المعيشية.ويطالب السلطة اللبنانية بالنظر إلى حالتهم.ليرد وسوف بالقول: “هيدي مش سلطة هيدي سلبطة”.كما قام عدد من الشبان المحتجين بالاحتفاء بوسوف من خلال تأدية عدد من الأغاني المعروفة له في الطريق.وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اللحظة.