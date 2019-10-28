محتجون يمنعون المير من الخروج من مقر دائرة مهدية بتيارت

منع ليلة أول أمس جمع من المحتجين، مير بلدية مهدية في تيارت، من الخروج من مقر الدائرة لمطالبته بإعادة النظر في قائمة السكنات الإجتماعية.

وقالت مصادر محلية، أن المير كان في اجتماع استمر لفترة طويلة بمقر الدائرة بمشاركة رؤساء المجالس البلدية التابعة لمهدية، لدراسة بعض المشاريع.

وتجمع عدد من المحتجين المقصيبن من القائمة أمام المقر، إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أول أمس.

ومنع المحتجون المير من الخروج، قبل أن يلتقي بعدد منهم واستمع لمطالبهم، والتي تمحورت أساسا بإعادة النظر في القائمة التي سربت أسماء منها قبل الإعلان عنها رسمياً.

حيث تم توزيع القائمة، على بعض المؤسسات الحكومية للتحقيق في أحقية المستفيدين.

وهو ما ارجعه المصدر إلى تسريبها، واعتبرها أنها ليست سرا بعد توزيعها على مختلف المؤسسات التي لها علاقة بالسكن كالاوبيجي و الوكالة العقارية وغيرهما.

ومن الطبيعي أن تتسرب عدد من الأسماء حسب ذات المصدر.

و نفى بشكل قاطع أن يكون المير قد تعرض للاحتجاز كما تم ترويجه.

ودعا المحتجين إلى الإنتظار إلى غاية الإعلان الرسمي عن القائمة، التي تخضع لتحقيقات أمنية وإدارية.

وإن ثبت وجود أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، سيتم اقصاؤهم بشكل آلي وتعويضهم بآخرين .

ودعا ذات المتحدث، الجميع إلى الكشف عن الأسماء التي قد تكون احتالت على اللجنة بملفات تتنافى مع القانون.

مؤكدا أن اللجنة الدائرية أدت دورها وفق القوانين، ومن له أي اعتراض على بعض الأسماء المستفيدة، ما عليه سوى تقديم طعون بالأدلة إلى اللجنة الولائية.

يشار أن مهدية من البلديات التي تعاني من أزمة السكن، حيث يطالب سكانها بزيادة الحصص خاصة السكنات الإجتماعية، ورفع حصة قطع الأراضي الصالحة للبناء، للقضاء على الأزمة أو التخفيف منها.