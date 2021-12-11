محترفو المنتخب الوطني يهنؤون المحليين على تأهلهم

هنأ اللاعبون المحترفون للمنتخب الوطني، اليوم السبت، منتخب المحليين، بعد فوزهم على المغرب، وتأهلهم لنصف نهائي كأس العرب

ونشر قائد الخضر، رياض محرز، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أين نشر علم الجزائر، مرفوقا بقلب باللون الأخضر.

كما تفاعل، آدم أوناس، هو الآخر، وعلى نفس طريقة محرز، مع هذا التأهل الذي حققه رفقاء براهيمي.

أما سفيان فيغولي، كتب تغريدة جاء فيها: “أحسنتهم اخوتنا من منتخب المغرب، زمبروك للجزائر”