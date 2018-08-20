محترف النصب والإحتيال في قبضة أمن الوادي

نجح عـناصر الأمن الحضري الثاني بالوادي صبيحة اليوم من توقيف مجرم خطير مبحوث عنه قضائيا منذ عامين لإرتكابه العديد من الجرائم المتعلق بالنصب والإحتيال و خيانة الأمانة التي راح ضحيتها العديد من شباب ولاية الوادي.

تفاصيل العملية جاءت عقب إستغلال عناصر الأمن معلومات تفيد بوجـود شاب في الثلاثينيات من العمر إحترف جرم النصب والإحتيال على الأشخاص إستهدفت مركباتهم ومبالغ مالية معتبرة،

لتباشر فور ذلك عناصر الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات مع رصد تحركاته ليتم تحديد مكان تواجده،

وإعداد خطة محكمة نجح من خلالها عناصر الأمن الحضري الثاني من توقيفه وإقتياده مباشرة إلى مقر الأمن،

وأثناء التحقيق معه تبين أنه الشخص المبحوث عنه لتورطه في أزيد من 5 قضايا نصب وإحتيال وخيانة أمانة راح ضحيتها العديد من المواطنين،

وبعـد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف قضائي ضـد المتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.