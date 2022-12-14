محترمة شرطها فقط أن يكون مثقفا وذو نية صادقة في الزواج

الرقم السري :

135547

عاصمية أصيلة ستدعمك مهما كان

من العاصمة، ستكون أول محطة لنا في هذا الركن لنعرفكم على سامية، عزباء في الـ 44. ماكثة في البيت ومدبرة جيدة لأموره، كما هي إنسانة أصيلة شريفة ذات قلب طيب، محترمة وجادة.

تريد سامية أن يكون لها نصيب مع رجل صادق، يمد لها يده وتسنده هي في الضراء قبل السراء. تكون له المؤنس ويكون لها الصديق والحبيب والقلب الدافئ. شرط سامية أن يكون من سيدق باب أهلها خاطبا أرملا بأولاد تعد أن تكون لهم نعم الأمن سنه لا يتجاوز55سنة. من العاصمة وضواحيها.

الرقم السري :

135548

رجل مثقف وشريف أمضي معه للبعيد

من إحدى مدن الشرق الجزاٍئري، دقت أبواب الأثير مؤمنة من أن النصيب سيكون على يد جريدتها المفضلة. شابة محترمة في الـ42من عمرها، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، لم يسبق لها الزواج. إنسانة ضحت بالكثير من أجل أن تكمل تعليمها وتشرف أهلها، محافظة وطموحة. تدين لوالديها بأن ترفع رأسهم وتحفظ اسم أسرتها.

تريد من هي اليوم في ثاني محطة لهذا الركن أن تعانق السعادة في الحلال مع رجل راجح التفكير. من العاصمة سنه لا يتجاوز55سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، شرطها فقط أن يكون مثقفا وذو نية صادقة في الزواج. يعينها في حياتها ويدفعها لنجاحات أخرى وتشريفات أكبر.

الرقم السري :

135549

من يكون النصيب لإبنة القبائل؟

من بلاد القبائل، خاطبتنا إحدى بناتها الأصيلات، امرأة أصيلة في العقد الرابع من عمرها، ذات مبادئ وأخلاق عالية. همتها بدت في رغبتها أن تبني حياتها بعد طلاقها مع رجل سيكون رفيق دربها وإلى الممات.

صاحبة إعلاننا هذا بيضاء البشرة، متوسطة القامة، ماكثة في البيت الذي تدير أموره بكل حنكة. ترغب أشدّ ما ترغب فيه أن تجد من تعول عليه فتمضي معه في سعادة ووئام. رجل من ولايات الوسط أو الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز60سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفلين.

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