محترمة وصاحبة قيم تأسره بشخصيتها وعشرتها الطيبة

الرقم السري :

138106

أكبر قرار الإستقرار وإعمار الدار، فأين أنت يا صاحبة النصيب؟

رجل من منطقة القبائل، اتصل بنا ونيته الاستقرار وبناء أسرة متماسكة يسودها الوئام، رجل صاحب أخلاق فاضلة. وشخصية جد محترمة، يبلغ من العمر 48 سنة، مرّ بتجربة لم تكن ناجحة، ولم تسفر عن أبناء. ذو مستوى جامعي، وموظف مستقر الكل يشهد له بحسن السيرة، كما أنه يملك مسكن خاص. كل أمله ورجاؤه، أن يهبه الله قرة العين تتمثل في زوجة شهمة صالحة يحي إلى جانبها بين جدران الأمل. ويعانق معها المودة ورحمة على سنة خير الخلق، لا يهمه منطقتها، سنها لا يتجاوز 45 سنة. كما يقبلها إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، ولا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

138107

زوجة صالحة تكون لي قرة عين هذا أملي الوحيد

بعد أن عصف الطلاق بحياته، لم يشأ صاحب إعلاننا الثاني رفع الراية وأستسلم لحياة الفراغ. فعوّل أن يختار لي من يرقّ قلبها لحاله ومن تقبل أن تكون على سنة الله حلاله..

فلكل من يهمها الأمر، وتأمل في الستر نعرض عليكم إعلانا لرجل مطلق وأب لبنتين برعاية الأم. موظف مستقر في مؤسسة عمومية يبلغ من العمر 49 سنة، لديه سكن خاص.

يرجو صاحب إعلاننا الزواج في القريب، بامرأة صاحبة أخلاق وأصل جميل، تكون من إحدى ولايات الوسط. سنها لا يتعدى 40 سنة، يريدها ماكثة بالبيت، محترمة ومقبولة الشكل، لا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

الرقم السري :

138108

شهمة ذات مبادئ لمتقاعد من صفوف الجيش

صاحب ثالث محطة لنا في هذا الركن يبحث عمن تكون له خير متاع. زوجة طيبة صاحبة قيم تأسره بشخصيتها وعشرتها الطيبة. وعلى هذا الأساس اتخذ إبن الوسط بالأسباب واتصل بمركز الأثير لينال مطلبه بحول الله، شاب أعزب لم يسبق له الارتباط. من ولاية عين الدفلى، يبلغ من العمر 40 سنة، متقاعد من صفوف الجيش، لديه سكن خاص.

يريد أن يكون له نصيب إلى جانب امرأة حنون، تكون من إحدى ولايات الوسط أو الشرق الجزائري. سنها لا يتعدى 33 سنة، لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت. وأكثر ما يتمناه أن تكون من ستتقاسم معه العمر والعشرة جميلة الجوهر قبل المظهر.

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